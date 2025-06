Inaugurato il nuovo mezzo di Anteas Cantù.

Si è svolta nella mattinata di ieri, venerdì 13 giugno, davanti alla sede della Bcc di Cantù in corso Unità d’Italia la cerimonia del taglio del nastro del nuovo veicolo, che sarà in uso all’associazione canturina, il cui acquisto è stato possibile grazie al contributo versato dalla banca canturina.

La cerimonia

Presenti alla cerimonia, accanto ai volontari di Anteas, il presidente del sodalizio di Cantù Federico Occhiuzzi, che ricopre la carica da un paio d’anni, il presidente della Bcc di Cantù Angelo Porro e il direttore Massimo Dozio. «L’acquisto di quest’ultimo mezzo è stato possibile grazie al contributo fondamentale della Bcc di Cantù - ha puntualizzato il presidente Anteas - E’ già la seconda vettura in due anni che abbiamo la possibilità di acquistare grazie al contributo della banca della nostra città. Inoltre sul territorio abbiamo raccolto anche altri contributi, che ci hanno permesso di prendere un terzo veicolo, ai quali se ne aggiunto un quarto conseguenza di una donazione di un privato. L’obiettivo è quello di svecchiare il nostro parco vetture, che conta 16 vetture come Anteas Como, a sua volta formata da Anteas Cantù, Dongo ed Erba».

L'obiettivo

La vettura inaugurata nella mattinata di ieri è stata un modello Mg, che verrà utilizzata per il trasporto disabili, anziani e ragazzi. «Anteas è formata da persone che mettono a disposizione il proprio tempo per gli altri - ha puntualizzato il presidente Porro - Le auto bianche dell’associazione sono in giro per la città e ogni volta che le vediamo significa che ci sono persone che vengono aiutate da questi volontari».