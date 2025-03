Inaugurato il nuovo mezzo di Protezione civile

Cerimonia presso il Centro polifunzionale di emergenza

Questa mattina, sabato 22 marzo, si è tenuta l'inaugurazione del nuovo mezzo speciale per interventi idrogeologici di Protezione civile presso il Centro polifunzionale di emergenza di Erba ottenuto grazie all’importante finanziamento di Regione Lombardia. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali, tra cui il vicesindaco e assessore Simona Guerrieri e il presidente del Consiglio comunale Claudio Ghislanzoni, dell'assessore regionale Alessandro Fermi, del consigliere regionale Marisa Cesana e del deputato erbese Eugenio Zoffili.

L'onorevole Eugenio Zoffili ha espresso grande apprezzamento per l'arrivo di questo importante mezzo:

"Desidero esprimere tutto il mio apprezzamento per l'operato straordinario dei volontari del gruppo intercomunale della Protezione civile di Erba, modello concreto di impegno per la comunità. Ho avuto l'onore di essere parte di questa realtà, partecipando anche a missioni complesse come quelle durante il terremoto de L’Aquila e so bene quanto impegno, sacrificio e professionalità siano necessari per garantire interventi efficaci nelle situazioni più difficili di emergenza".