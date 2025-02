Inaugurato il nuovo oratorio della comunità pastorale Samz

Chiesa gremita per assistere a un momento tanto importante per Eupilio e Longone

Il sogno si è realizzato

La prima pietra era stata posata il 10 marzo 2024. Questa mattina, 9 febbraio, a meno di un anno da quel giorno, si è svolto il taglio del nastro del nuovo oratorio della comunità pastorale Sant'Antonio Maria Zaccaria, che riunisce i due paesi di Eupilio e Longone.

La festa per questo "sogno che si realizza" si è aperta con la celebrazione della messa solenne in San Giorgio, presieduta dal vicario episcopale, monsignor Gianni Cesena. Insieme a lui hanno concelebrato il parroco, padre Giovanni Giovenzana; don Stefano Guidi, direttore della Fom e coordinatore degli oratori delle diocesi lombarde; il novello sacerdote eupiliese padre Luca Spreafico e padre Ambrogio Valzasina, ex parroco di Eupilio.

Presenti i sindaci Alessandro Spinelli (Eupilio), Carlo Castelnuovo (Longone) e Barbara Zuccon (Proserpio), le autorità militari e le tante associazioni dei due paesi.

Un oratorio che è nato dall'impegno di tanti

Non ha nascosto la sua commozione il parroco, padre Giovanni Giovenzana, che dall'altare della chiesa parrocchiale si è rivolto ai fedeli:

"Per me è una giornata di grande emozione. Emozione nel guidare la comunità, consapevole che la ricchezza che ognuno di voi porta è così grande che le parole rischiano di perderla, questa ricchezza. Oggi è il momento dei ringraziamenti per me, che ho avuto questo grande dono nel 2019 di essere il vostro parroco. E questo dono dell'oratorio è nato dall'impegno di tanti: perciò davvero vuole essere un simbolo della comunità che personalmente continuerò a cercare di unire".

In corteo fino alla struttura di via Scheibler

Dalla chiesa, il corteo formato dai numerosi parrocchiani presenti si è spostato in via Scheibler, dove sorge il nuovo oratorio. A tagliare il nastro è stato monsignor Cesena che ha chiamato a sé due bambini della comunità pastorale Samz per inaugurare ufficialmente la struttura che sarà aperta a tutti da domani con le attività.

Non sono mancati i discorsi dei due primi cittadini

Le parole del sindaco di Eupilio, Spinelli:

"Non nascondo anche io una certa emozione perché è una grande gioia essere qui oggi. L'oratorio è un sogno che diventa realtà, una realtà bella e importante perché è un pilastro fondamentale per tutte le comunità. E' un luogo dove si sviluppano valori e relazioni, è quel luogo aperto che possono frequentare tutti. Alla base di tutto c'è l'amore, un valore universale che lega le persone. Il mio augurio è che l'oratorio diventi un punto fondamentale per tutti noi e per i nostri ragazzi. Tutti insieme possiamo fare la differenza e tenere viva la realtà oratoriana".

Le parole del sindaco di Longone, Castelnuovo:

"Grazie alla caparbietà di tante persone e all'impegno di molti un sogno si è realizzato: un sogno che è qui tangibile e visibile. Il mio augurio, che è una certezza, è che possa essere un punto di riferimento per il territorio. Il tavolo educativo territoriale organizzato dal parroco è un qualcosa di unico e la dimostrazione è l'unione e la partecipazione di tutte le associazioni".

Porte aperte per i fedeli

Al termine della cerimonia di inaugurazione i fedeli hanno potuto fare un giro all'interno del nuovo oratorio. Prima, però, padre Giovanni Giovenzana ha affisso alla parete il Crocifisso che si trovava nell'edificio del vecchio oratorio.