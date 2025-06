Inaugurato il nuovo parco urbano ad Arcellasco

Presente il sindaco di Erba, Mauro Caprani, e il parroco della frazione don Claudio Frigerio

E' stato inaugurato questo pomeriggio, sabato 14 giugno, il nuovo parco urbano nella frazione erbese di Arcellasco. L'ampia area lungo l'alzaia del Lambro è stata completamente riqualificata e ora appare come un caratteristico angolo della città accessibile a tutti, con panchine, tavoli di legno e, soprattutto, uno spazio per far sgambare i cani.

A benedire la nuova area, alla presenza del sindaco Mauro Caprani, è stato il parroco di Arcellasco, don Claudio Frigerio:

"I cagnolini che si accompagnano in questo luogo sono un'occasione per incontrarsi, per scambiare quattro chiacchiere. Dobbiamo cercare di non rendere queste nostre città delle metropoli fredde in cui la gente non comunica più. Si devono invece creare relazioni semplici e umane. Questo spazio è un angolo di tranquillità dentro la frenesia del lavoro, in cui trovare pace".