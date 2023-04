Nella mattinata di oggi, sabato 1 aprile 2023, è stato inaugurato il presidio di Polizia nella stazione di Erba. Presenti anche il sottosegretario al Ministro dell'interno, Nicola Molteni, oltre agli assessori regionali Alessandro Fermi (Università, ricerca, innovazione) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e opere pubbliche), nonché il deputato Eugenio Zoffili e il sindaco di Erba, Mauro Caprani.

Inaugurato il presidio di polizia nella stazione di Erba

La scritta recante l’indicazione di Polizia locale con i numeri di telefono sia del comando che del "112" è posizionata appena sopra la porta appoggiata al vetro. Il citofono è collegato al centralino della Polizia locale, in modo che anche se non ci dovesse essere nessuno all’interno, si potrà comunicare con il comando di viale Magni. Di fianco all’ingresso una colonnina Sos che potrà essere utilizzata in caso di bisogno e direttamente collegata con le forze dell’ordine.

L'assessore Fermi: "Progetto pilota per altre realtà"

"Questa idea, nata qualche tempo fa, che oggi si concretizza, è semplice nel suo concetto ma veramente innovativa. Spero che possa essere un progetto pilota rispetto ad altra realtà. La voglia del Comune di Erba di unire una parte che riguarda l'ambito sociale, ad un'altra che riguarda la Polizia locale. Sono elementi che possono aiutare a migliorare la percezione della sicurezza che a volte nelle stazioni è particolarmente debole", ha spiegato Alessandro Fermi.

Zoffili: "Una giornata importante"

Ad intervenire anche il deputato Zoffili, vice coordinatore regionale della Lega Lombarda, capogruppo Lega Salvini Premier in Consiglio comunale a Erba e presidente della Commissione comunale Sicurezza. "Oggi è un giorno importante per la città di Erba. Con orgoglio ed emozione questa mattina abbiamo inaugurato il nuovo Ufficio di Polizia Locale presso la nostra stazione. Ringrazio il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno Nicola Molteni e tutte le autorità presenti, ma soprattutto i moltissimi cittadini intervenuti che saranno i fruitori principali di questo nuovo servizio che ho tanto voluto e per il quale ho lavorato senza sosta per oltre due anni, in particolare con le donne e uomini della Lega erbese. Nel corso degli anni, purtroppo, diversi episodi criminosi hanno interessato la zona della stazione, rendendo necessaria una presenza visibile delle nostre Forze dell’Ordine e dei nostri Agenti. Da oggi quella necessità, quell'idea, quel sogno è una realtà che auspico possa diventare un modello da seguire per tutte le altre stazioni lombarde. Gli agenti hanno a disposizione un ufficio completo ed efficiente, i cittadini hanno un nuovo punto di riferimento che garantirà, grazie alle tecnologie installate, una risposta pronta ed adeguata a ogni eventuale necessita. Sarà da una parte un forte deterrente, svolgendo quindi una funzione preventiva, dall'altra una postazione operativa che garantirà un pronto intervento".

Il sindaco di Erba: "Sarà luogo di sicurezza"