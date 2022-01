Inaugurato il pulmino acquistato grazie a Regione Lombardia

Polizia locale

Servirà i Comuni di Guanzate, Cirimido, Fenegrò, Bulgarograsso, Lurago Marinone e Veniano.

E' stato affidato alla Polizia locale per i consueti servizi ma anche come unità mobile.

Ieri la cerimonia di inaugurazione

Ieri mattina, sabato 15 gennaio, il sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio di Regione Lombardia Fabrizio Turba ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione di un pulmino acquistato grazie al bando di Regione Lombardia. Al taglio del nastro erano presenti gli amministratori locali dei Comuni di Guanzate, Cirimido, Fenegrò, Bulgarograsso, Lurago Marinone e Veniano.

Paesi in convenzione per la Polizia locale

I Comuni in questione sono accomunati da una convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia locale. Per questo motivo il mezzo sarà utilizzato non solo per i consueti servizi, ma anche come ufficio mobile per andare incontro alle esigenze e ai bisogni delle persone più fragili.

"Grazie per il grande lavoro"

"Ringrazio tutti gli Amministratori e gli agenti di Polizia locale per il grande lavoro che quotidianamente svolgono, soprattutto in questo momento di pandemia per i nostri cittadini - ha commentato il sottosegretario Turba - Questa giornata dimostra nuovamente quanto Regione Lombardia sia vicina al nostro territorio comasco, offrendo risorse importanti per la nostra comunità".