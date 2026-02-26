Inaugurato il punto vendita “Lidl”: creati 20 nuovi posti di lavoro

“Lild” ha inaugurato un nuovo punto vendita a Villa Guardia: lavoro per 20 nuovi collaboratori.

Dopo circa 10 mesi di lavori, nella mattina di oggi, giovedì 26 febbraio, “Lidl Italia” ha inaugurato ufficialmente il primo punto vendita nel Comune di Villa Guardia. Al taglio del nastro dello store, situato in via Varesina di fronte alla zona della Macciasca, ha assistito anche il sindaco Paolo Veronelli. La struttura si estende su un’area di vendita di oltre 1.300 mq e accoglie clienti dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 21, e alla domenica dalle 8.30 alle 20.30. Una nuova apertura che ha generato un impatto positivo sull’occupazione locale attraverso l’inserimento di 20 nuovi collaboratori entrati a far parte della squadra “Lidl”.

Economia green

L’edificio rispecchia i più recenti standard aziendali in materia di sostenibilità ambientale, con un fabbisogno energetico coperto al 100% da fonti rinnovabili grazie anche al supporto di un impianto fotovoltaico da 150 kW e a un sistema di illuminazione a LED che, integrato con ampie vetrate per la luce naturale, permette un risparmio del 50% rispetto alle tecnologie tradizionali. L’intervento si caratterizza, inoltre, per un forte orientamento alla tutela ambientale, evidenziato dalla realizzazione di una vasca di laminazione per le acque meteoriche, dall’impiego di pavimentazioni drenanti, dalla piantumazione di essenze e dal rivestimento della facciata con piante rampicanti. Infine, il progetto mette a disposizione un parcheggio da oltre 90 posti auto con colonnina di ricarica elettrica e apporta benefici concreti alla comunità attraverso opere di riqualificazione della viabilità che hanno previsto l’allargamento stradale, la realizzazione di una fermata dell’autobus e la creazione di marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata.