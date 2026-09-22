Inaugurato il “Welfare che cambia”

E’ stato inaugurato nel pomeriggio di oggi, martedì 22 settembre, il convegno dal titolo “Il welfare che cambia. Il progetto di vita anima il territorio”, che si sta svolgendo nella tenuta Il nuovo bosco a Novedrate. Il convegno è organizzato dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Il taglio del nastro

Molti i sindaci presenti al taglio del nastro, che ha dato l’avvio al “welfare che cambia” alla tenuta Nuovo bosco di Novedrate. Presente, oltre al ministro Locatelli, anche il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, il sindaco di Novedrate Serafino Grassi e l’assessore regionale Alessandro Fermi. Il convegno, che ha avuto inizio alle 14, proseguirà sino alle 18.30.