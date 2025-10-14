Inaugurato lo Spazio Salute dedicato al benessere delle donne

Sabato pomeriggio, 11 ottobre 2025, ad Alserio è stato inaugurato Spazio Salute: un nuovo punto di riferimento per il territorio erbese nato da un progetto dell’Associazione Fermiamoci di Anzano del Parco in collaborazione con diverse realtà.

Sabato il taglio del nastro

Alla cerimonia di apertura erano presenti diverse autorità locali e non solo: il sindaco di Alserio Stefano Colzani e il vicesindaco Alessandra Scanziani, i consiglieri regionali Angelo Orsenigo e Marisa Cesana, l’avvocata Elena Mauri e il dottor Domenico Mesiti.

L’inaugurazione ha rappresentato il momento culminante del progetto di crowdfunding “Fare comunità”, promosso da BCC Brianza e Laghi di Alzate, avviato lo scorso anno. Un traguardo importante ma anche un nuovo punto di partenza: l’obiettivo è offrire supporto e assistenza specialistica a donne e ragazze che si trovano in condizioni di difficoltà economica per contrastare la salute di genere.

Già tante richieste per i servizi

Il progetto ha ufficialmente preso avvio oggi, 14 ottobre, e le prenotazioni sono già numerose. Fin da subito Spazio Salute ha ottenuto il sostegno dell’Ospedale di Erba che ha messo a disposizione ulteriori figure sanitarie, ampliando così l’équipe di specialisti coinvolti.

Non è mancato il patrocinio del Comune di Alserio, la cui Amministrazione considera l’apertura di Spazio Salute una grande opportunità per i propri cittadini e per le persone dei comuni limitrofi, insieme al supporto di BCC Brianza e Laghi, partner fondamentale dell’iniziativa.