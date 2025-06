Inaugurato l'osservatorio con il nuovo planetario

Dopo la benedizione di don Angelo Beccalli, parroco di Caglio, Rezzago e appunto Sormano, é avvenuto il classico taglio del nastro eseguito dal sindaco Giuseppe Sormani e da Enrico Colzani, presidente del gruppo Astrofili Brianza.

Tante le autorità presenti e che sono intervenute, tra i quali Angelo Orsenigo per Regione Lombardia, Danilo Bianchi in rappresentanza della Comunità Montana, Claudio Ghislanzoni per la Provincia di Como e Maria Grazia Sassi, consigliere dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

All’interno dell’osservatorio é andata poi in scena l’esibizione del Coro Aldeia e la presentazione del progetto: "Abbiamo parlato di questo progetto circa vent’anni fa e ce l’abbiamo fatta - ha dichiarato il sindaco Sormani - siamo stati i capofila di un progetto europeo. Quello che sostengo sempre é che il problema non sono i soldi, ma quello di avere delle idee innovative. Abbiamo otto partner italiani e tre svizzeri, sia pubblici che privati, che ci hanno sostenuto. Inoltre, c’é un numero enorme di ditte e privati del territorio che hanno offerto lavori, arredi e contributi economici. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e contribuito al progetto".

Durante la presentazione é stato sottolineato "che l’obiettivo riguarda Sormano per un turismo moderno, il territorio per portare i turisti del lago a scoprire le aree interne del Triangolo Lariano e per una collaborazione con il Canton Ticino, infine la cultura per portare l’università in montagna".