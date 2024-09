Inaugurazione del ventesimo anno accademico dell'Università degli adulti

Un giorno speciale per l'Università degli adulti di Olgiate Comasco: oggi, sabato 28 settembre, inaugurazione della ventesima annata accademica.

Lectio magistralis

L’Università degli adulti, presieduta da Maria Rita Livio, invita alle 17 nell’auditorium del Medioevo, in via Lucini. Al centro dell’attenzione la lectio magistralis di Franca Squarciapino, costumista, vincitrice di un Premio Oscar nel 1991 col film "Cyrano de Bergerac".

Pioggia di iscrizioni

La ventesima annata accademica prende il via con il riconoscimento eccezionale che sta arrivando dai nuovi iscritti. Dopo pochi giorni di raccolta delle iscrizioni, sono ben 515 le persone che hanno già scelto di associarsi. Segno che le proposte culturali e di formazione permanente, messe in campo dall'Università degli adulti, sono eccellenti.

Prevista la partecipazione del prefetto

Entusiasta la presidente Maria Rita Livio: "Siamo contenti per il numero delle iscrizioni arrivate e che certamente aumenterà. Per la sua lectio magistralis, Franca Squarciapino mostrerà anche fotografie di effetti scenici da lei creati. Inoltre, è previsto l'intervento del nuovo prefetto di Como, Corrado Conforti Galli.

Giovedì 3 ottobre incontro con Carlo Cottarelli

Dopo l'inaugurazione, basterà attendere pochi giorni per un ulteriore significativo appuntamento. Giovedì 3 ottobre, alle 15 nell’auditorium del Medioevo, sarà ospite il professor Carlo Cottarelli: già al servizio del Fondo monetario internazionale, è stato commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica nel Governo Letta (2013), eletto senatore alle Elezioni del 2022 per poi dimettersi e scegliere di dirigere un programma dell’Università Cattolica di Milano dedicato agli studenti delle scuole superiori. Nell'occasione Cottarelli presenterà il suo libro "Dentro il palazzo".