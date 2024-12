Inaugurazione della nuova ala di Casa di Paolo e Piera

Un momento atteso da più di un anno, finalmente inaugurata la nuova ala di Casa di Paolo e Piera a Olgiate Comasco.

Un momento di festa

Alle 14.30 di oggi, sabato 7 dicembre, la Fondazione Paolo Fagetti ha accolto nella struttura di via Momo amici e sostenitori che hanno reso possibile l’ampliamento degli spazi, così da garantire più posti all’interno della casa che accoglie minori con disabilità.

Ampliamento necessario

Intervento indispensabile per alleggerire la lista d’attesa. Casa di Paolo e Piera, in gestione al Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese è infatti un punto di riferimento nel campo della disabilità e in particolare per l’accoglienza a minori con disturbi dello spettro autistico.

Partecipazione generosa

A rendere concreto il sogno dell’ampliamento, la collettiva partecipazione di più associazioni e realtà virtuose del territorio, oggi invitate alla cerimonia di inaugurazione: Un euro al metro, Uniti per Ivan, Circolo Cairoli, Fondazione Cariplo, Banca del Monte, BCC Cantù, Banca Popolare di Sondrio, Associazione La Lanterna, Consulta dello sport di Olgiate Comasco, i Pescatori Alpha Como, i coscritti del 1974 di Olgiate, i coscritti del 1973 di Uggiate, i Trematera, Associazione cuore con le ali, i bikers delle notturne del CoMa Bike, Piellemme e tanti altri amici.