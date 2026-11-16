 Inaugurazione largo Luigi e Giuseppe Gerosa e nuovi investimenti

È stato inaugurato largo Luigi e Giuseppe Gerosa, dedicato ai fondatori di Cellografica Gerosa S.p.A., nata nel 1935 a Inverigo come piccola tipografia di paese e cresciuta fino a diventare un gruppo multinazionale con cinque stabilimenti produttivi e tre filiali commerciali in Europa

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È stato inaugurato largo Luigi e Giuseppe Gerosa, dedicato ai fondatori di Cellografica Gerosa S.p.A., nata nel 1935 a Inverigo come

piccola tipografia di paese e cresciuta fino a diventare un gruppo multinazionale con cinque stabilimenti produttivi e tre filiali commerciali in Europa. All’evento erano presenti Francesco Vincenzi, sindaco di Inverigo, accompagnato da diversi assessori, don Alessandro, parroco di Inverigo, Gianluca Brenna, presidente di Confindustria Como, Antonello Regazzoni, direttore generale di Confindustria Como e Stefano Rudilosso, responsabile comunicazione di Confindustria Como.

L’inaugurazione

Il nuovo piazzale nasce da un intervento di riqualificazione urbanistica che ha ridisegnato lo spazio antistante l’ingresso principale dell’Headquarters, valorizzandone il ruolo e contribuendo a definire un nuovo assetto dell’area, più armonico e integrato con il contesto

circostante.

Alla cerimonia di taglio del nastro, Ruggero Gerosa, presidente di Cellografica Gerosa S.p.A., e Claudio Gerosa, vicepresidente, hanno ricordato l’impegno che l’azienda ha sempre dimostrato nel rispettare il contesto in cui essa si sviluppa e il rapporto di collaborazione e

beneficio reciproco che dura da oltre 90 anni (anniversario celebrato a ottobre 2025 con una grande festa aperta a dipendenti e famiglie).

“Il luogo dove ci troviamo ora fu edificato agli inizi degli anni ‘50. Infatti, dal centro di Inverigo in cui sorgevano la cartoleria e la tipografia delle origini, l’azienda si trasferì in questa area. Qui nacque l’intuizione di stampare con macchine rotocalco film di cellofan per le società del food e da qui ebbe inizio l’espansione che ci ha portato a oggi”, ha ricordato Ruggero Gerosa. “È motivo di grande orgoglio per tutti i componenti delle famiglie Gerosa poter lasciare alla cittadinanza questo spazio, a[inché non vada perduto negli anni il ricordo di queste due persone che hanno contribuito a fare grande il nostro paese e a portare il nome di Inverigo in

giro per il mondo insieme ai prodotti che esportiamo”, ha commentato Claudio Gerosa. GUARDA LA GALLERY (7 foto) ← →

La visita

Durante la mattinata, gli ospiti hanno potuto partecipare a una visita guidata al nuovo reparto di fotoincisione, entrato in funzione a settembre 2026. Il progetto ha portato alla sostituzione completa della linea galvanica di cromatura e ramatura: una nuova linea composta da 8 vasche galvaniche e un nuovo carroponte completamente automatizzato. Inoltre, è stata aggiunta una macchina automatica per il controllo della produzione. Con la nuova linea sarà possibile avere una produzione più efficace, con livelli di sicurezza per gli operatori ancora più elevati.

La fase di progettazione e definizione tecnica è durata circa 8 mesi, mentre l’effettiva realizzazione circa 6 settimane per limitare al minimo i disagi produttivi. L’investimento per la nuova linea è stato di circa 3,5 milioni di euro. Sono già previsti ulteriori interventi di miglioramento, che porteranno l’investimento complessivo a circa 6 milioni di euro.

L’azienda

Fondata a Inverigo (Como) nel 1935 da Luigi e Giuseppe Gerosa come azienda specializzata nella produzione d’imballaggi flessibili, Gerosa è oggi una realtà internazionale, leader nel settore. Con i suoi cinque siti produttivi, 2 in Italia, 2 in Spagna e 1 in Romania, e con uffici commerciali in Francia e Germania per un totale di più di 900 dipendenti, Gerosa è una delle eccellenze del Made in Italy, che mantiene, ancora oggi, un forte carattere familiare pur essendo un’organizzazione di taglio internazionale.

Gerosa sviluppa, produce ed esporta oggi in tutto il mondo soluzioni di packaging flessibile su misura per i settori alimentare e delle bevande, farmaceutico, detersivi e altri. Investe in nuove soluzioni di packaging sempre più sostenibili e innovativi. Il centro di ricerca e sviluppo lavora costantemente per ridurre l’impatto ambientale, migliorare la riciclabilità e garantire la sicurezza dei prodotti.