Inaugurazione per il nuovo Polo 0-6 alla scuola dell'infanzia: pomeriggio di festa

Si inaugura ad Alzate il nuovo asilo nido che, da quest’anno scolastico, compone il sistema integrato 0-6.

Festa domani alla scuola dell'infanzia

Domani, sabato 16 novembre, per un pomeriggio dal programma ricco di eventi presso la sede della scuola, in via Vidario. Alle 14.30 inizierà la castagnata; alle 15 concerto della Junior band del Corpo musicale albatese. Alle 15.30 si entrerà nel clou della festa con la cerimonia di inaugurazione del Polo 0-6: in particolare saranno inaugurati ufficialmente i nuovi spazi, da destinare all’Asilo Nido 0-3 realizzati tramite lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo e sistemazione degli spazi interni della sede scolastica. Le opere sono state rese possibili grazie al contributo economico della Bcc Brianza e Laghi. L'asilo nido si affianca alla sezione Primavera e alla scuola dell'Infanzia già esistenti e grazie agli interventi eseguiti il «Vidario» ha attivato da settembre il sistema integrato 0-6 anni nell’intento di garantire un percorso educativo che accompagni i bambini dalla nascita fino all'ingresso nella scuola primaria.

Il “Sistema Integrato 0-6”, tanto auspicato dal Consiglio di Amministrazione del Vidario e ampiamente sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi, rappresenta un luogo connotato da temi pedagogici, didattici e organizzativi in linea con i principi della continuità educativa 0-6 anni, mettendo al

centro i più piccoli, le loro iniziative e il loro benessere, attuando soluzioni organizzative flessibili e integrando i concetti di cura, relazione educativa e apprendimento mutuati dalle linee pedagogiche ministeriali per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6.

Con l’apertura dell’asilo nido nella sua sede la Scuola dell’Infanzia Vidario intende confermare la disponibilità ad assumere quel ruolo di attore sociale attivo del territorio: il progetto punta a valorizzare un modello di welfare volto a migliorare il work-life delle famiglie e rappresenta un servizio fondamentale per la comunità, in quanto offre alle famiglie ed in particolare alle mamme la possibilità di dedicarsi con impegno al proprio lavoro, senza dover rinunciare al ruolo di madri.

Dopo l’inaugurazione ufficiale il pomeriggio di festa proseguirà con uno spettacolo e laboratori per i bambini, dalle 16; infine una sorpresa per tutti i partecipanti. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia.