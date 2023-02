Il centro sportivo "Mario Briccola" di Olgiate Comasco amplia gli orizzonti e ora include anche il ciclocross, oggi l'inaugurazione della pista. Proprio il sindaco olgiatese Simone Moretti è salito in sella per testare il tracciato insieme a decine di giovanissimi atleti.

Inaugurazione pista ciclocross al centro sportivo "Mario Briccola"

La nascita della pista è stata possibile grazie all’accordo tra Comune e società ciclistica Remo Calzolari di Faloppio, che per cinque anni ha in uso il percorso di circa 700 metri fettucciato e immerso nel verde. La pista sarà accessibile liberamente anche per chi vorrà mettersi alla prova. Oggi, sabato 18 febbraio, alle 15 c'è stato il taglio del nastro, preceduto da una prova sul campo.

Il sindaco di Olgiate Comasco Simone Moretti e il sindaco di Faloppio Giuseppe Prestinari si sono complimentati con la società sportiva per il lavoro fatto e per l’ampliamento dell’offerta sportiva. Il presidente della Remo Calzolari, Marco Tiraboschi, ha ringraziato il Comune di Olgiate per aver messo a disposizione l’area del percorso da ciclocross. Presenti Arif Messora, presidente del comitato provinciale ciclocross, e Simone Bollini, corridore ciclocross Élite, e Guido Consonni, componente della struttura tecnica regionale dei Giovanissimi Fci.