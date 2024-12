Incendiati bancali la sera di Natale in piazza Sant'Anna

Sul posto i Carabinieri e i Vigili del fuoco per domare le fiamme

Fermati alcuni minorenni che sarebbero gli autori del gesto

Non c'è pace per piazza Sant'Anna, a Longone al Segrino, dove ha sede la Pro loco. La sera di ieri, 25 dicembre, giorno di Natale, i volontari della Pro loco hanno allertato le forze dell'ordine per l'ennesimo atto vandalico: un gruppo di ragazzini ha dato fuoco ad alcuni bancali presenti nell'area. Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri che a loro volta hanno chiamato i Vigili del fuoco per sedare le fiamme. Autori del gesto sarebbero alcuni minorenni

Fuggiti due ragazzi, uno di loro è maggiorenne

Si tratterebbe dei soliti ragazzi che già in passato si erano resi protagonisti di atti vandalici alla sede della Pro loco longonese. A spiegare la vicenda è il presidente del sodalizio, Andrea Molteni: "I Carabinieri proseguiranno con le indagini. Due ragazzi sono scappati, gli altri sono stati fermati e sono tutti minorenni. Uno dei due fuggiti è maggiorenne".