Incendio al primo piano di un’abitazione, nessun ferito grave

I vicini di casa si accorgono del fumo, escono dalle abitazioni e chiamano i soccorsi: l’intervento dei Vigili del Fuoco a Fino Mornasco per placare l'incendio.

Fumo nell’appartamento, tragedia sventata

E’ successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile. In un complesso di condomini in via Ticino a Fino Mornasco, un uomo e una donna si sono accorti del fumo che usciva da una abitazione di un complesso vicino a loro. Riusciti a entrare nel condominio, hanno bussato ai residenti per avvisarli.

Una volta avvisati i soccorsi, sono intervenuti i Vigili del fuoco con quattro mezzi per domare l’incendio condizionatore con propagazione all'interno di un appartamento per civile abitazione, al primo piano. Nessun ferito grave e i proprietari di casa non sembravano esserci. Ambulanze sul posto per eventuali intossicazioni.