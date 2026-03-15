Incendio in uno stabile dismesso: intervengono i Vigili del fuoco

Incendio in uno stabile dismesso a Merone: intervento dei Vigili del fuoco oggi, domenica 15 marzo. Sembra ci fosse un bivacco e le fiamme hanno bruciato alcuni arredi.

Due persone erano nella struttura: entrambe illese

Intorno alle 13.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti in uno stabile dismesso in via Croce per un incendio. Le fiamme hanno interessato alcuni arredi presenti nello stabile abbandonato. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i mobili erano stati utilizzati per ricreare una sorta di ambiente domestico di fortuna all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che durante i controlli hanno rinvenuto due persone all’interno della struttura. Fortunatamente entrambe sono risultate illese.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e successivamente a controllare l’intero stabile per verificare la presenza di eventuali altri focolai o persone. Le verifiche hanno dato esito negativo.

L’area è stata quindi messa in sicurezza.