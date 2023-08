Incidente a Casnate con Bernate: paura per un giovane.

Paura nel pomeriggio di oggi a Casnate con Bernate. In via Pitagora, attorno alle 17.48, una moto e un'automobile si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 16 anni alla guida della due ruote, che è rovinosamente caduto a terra.

I soccorsi

Sul posto è arrivata un'ambulanza del comitato di Grandate in codice rosso e i Carabinieri della Compagnia di Cantù. Per fortuna le condizioni del sedicenne si sono rivelate meno gravi di quanto temuto in un primo momento. E' quindi stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per ulteriori accertamenti. Sulla dinamica del sinistro lavorano i militari canturini.