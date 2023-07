Incidente in autostrada vicino a Grandate: due feriti.

Incidente nella notte appena trascorsa in autostrada, poco dopo la barriera di Grandate. Attorno alle 3 tre veicoli sono stati coinvolti in un tamponamento in direzione Chiasso.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Nel violento impatto uno dei passeggeri è rimasto incastrato nel veicolo, per poi essere liberato dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Due i feriti trasportati in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per ulteriori accertamenti.