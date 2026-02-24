Incidente in moto sulla Briantea, 14enne in ospedale: migliorano le sue condizioni

Incidente in moto sulla Briantea, 14enne in ospedale. E’ successo a Montorfano.

In miglioramento le condizioni della giovane

L’incidente è avvenuto nella giornata di sabato 21 febbraio. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 45 anni e una ragazza di 14, padre e figlia residenti a Inverigo, transitavano lungo la Statale Briantea, in direzione Como, la stessa in cui procedeva un Suv guidato da un uomo di 42 anni. Si sarebbero scontrati, all’altezza della svolta per l’ingresso di Montorfano, con il lato sinistro dell’auto, quello del conducente, e il violento impatto avrebbe fatto sbalzare la moto fino al vicino prato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Azzurra di Como e l’automedica. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, proveniente da Como e atterrato nei campi vicini. I due passeggeri della moto, dopo i primi soccorsi sul posto, sono stati portati in ospedale: l’uomo è stato trasportato al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia; ad avere la peggio la figlia di 14, portata in codice rosso al San Gerardo di Monza.

Le condizioni della ragazza sono inizialmente risultate molto gravi, è infatti stata ricoverata in Terapia intensiva, ma sarebbero in miglioramento. Secondo gli ultimi aggiornamenti dall’ospedale, la giovane è attualmente stata trasferita in Pediatria. Il padre, invece, è ricoverato in Ortopedia.