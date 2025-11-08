Incidente sulla Provinciale 41: grave il conducente

Il guidatore della Bmw è stato portato in ospedale in codice rosso: è accaduto a Canzo, in via Volta

E’ successo intorno alle 17

Grave incidente intorno alle 17 di oggi, sabato 8 novembre, quando un uomo alla guida di una Bmw è andato fortemente a sbattere contro il muro. Lo schianto è avvenuto in prossimità della rotatoria all’intersezione con la via Tosi, dove si trova la Clinica veterinaria.

Immediati i soccorsi

Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi, ma per il conducente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso in ospedale. Si è reso necessario anche l’arrivo dei Vigili del fuoco e della Polizia locale. La Provinciale 41 è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti sulle dinamiche dello schianto.