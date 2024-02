Incidenti mortali nel 2023: a Como un deceduto in più rispetto al 2022

Dall'ultimo report stilato dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sugli incidenti sul lavoro avvenuti in Lombardia c'è chi scende e c'è chi sale. Como fa parte di questa seconda categoria considerando che i decessi per incidenti sul lavoro sono aumentati del 14%.

A Como e provincia un decesso in più

Un dato basso, che risulta ancora più esiguo se si prende in considerazione il numero totale dei decessi: nel 2022 erano stati 7, mentre nel 2023 si è saliti a 8. Ragionamenti, questi, che si potrebbero fare se non si parlasse, appunto, di morti sul lavoro, perché anche solo una persona che perde la propria vita mentre svolge la propria mansione è da considerarsi una sconfitta per il sistema della sicurezza.

Qui di seguito il report per ogni provincia:

PROVINCIA N° INFORTUNI GENNAIO-DICEMBRE 2022 N° INFORTUNI GENNAIO-DICEMBRE 2023 Variazione % 2023/2022 Bergamo 17 22 29% Brescia 34 38 12% Como 7 8 14% Cremona 11 10 -9% Lecco 3 7 133% Lodi 2 5 150% Mantova 16 7 -56% Milano 56 47 -16% Monza e della Brianza 7 8 14% Pavia 8 7 -13% Sondrio 3 5 67% Varese 13 8 -38% TOTALE 177 172 -3%

Il trend di aumento, seppur minimo, nella provincia di Como non si rispecchia invece nella statistica relativa all'incidenza degli incidenti mortali sul lavoro sugli occupati. In questo caso tra 2022 e 2023, l'incidenza si è abbassata dal 23,9% al 19,4% ogni milione di occupati.

Provincia Incidenza infortuni mortali sugli occupati ANNO 2022 Incidenza infortuni mortali sugli occupati ANNO 2023 Brescia 49,8 55,3 Sondrio 41 53,7 Lodi 19,7 49,7 Cremona 55,8 48,1 Lecco 21,4 41,8 Mantova 57,5 32,9 Bergamo 21 28,6 Milano 27,5 24,2 Pavia 13,3 21,5 Monza e della Brianza 15,7 20,3 Como 23,9 19,4 Varese 16,1 18,6 Indice medio regionale 28,6 30,1 Indice medio nazionale 35 34,6

Così, secondo la classificazione delle zone utilizzata dall’Osservatorio Vega che dipinge il rischio infortunistico nelle regioni italiane secondo una scala di colori, la provincia di Como si è posizionata nella zona bianca e cioè insieme a quelle aree con l’incidenza infortunistica migliore in Lombardia. Anzi, Como è la seconda provincia in questa speciale classifica.

Le zone

Zona rossa : Brescia (55,3), Sondrio (53,7), Lodi (49,7) e Cremona (48,1)

: Brescia (55,3), Sondrio (53,7), Lodi (49,7) e Cremona (48,1) Zona arancione : Lecco (41,8)

: Lecco (41,8) Zona gialla : Mantova (32,9) e Bergamo (28,6)

: Mantova (32,9) e Bergamo (28,6) Zona bianca: Milano (24,2), Pavia (21,5), Monza Brianza (20,3), Como (19,4) e Varese (18,6)

Guardando al dato regionale, invece, emerge come in Lombardia nel 2023 si sono verificati 172 incidenti mortali sul lavoro, -3% rispetto al 2022 quando ne sono avvenuti 177 in tutto. 133 sono stati quelli rilevati in occasione di lavoro (9 in più dello scorso anno + 7,3%) e 39 quelli in itinere (14 in meno del 2022).

Purtroppo, la nostra Regione lo scorso anno si è posizionata al primo posto in tutta Italia per numero totale di infortuni mortali in occasione di lavoro. Tuttavia, se si guardasse all'incidenza dei casi di incidenti sul lavoro in base agli occupati, la posizione della Lombardia scende di molto assestandosi al 15° posto (30,1 episodi ogni milione di occupati).