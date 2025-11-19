Inclusione e solidarietà: gli studenti della San Vincenzo protagonisti del progetto “Ponte.Ri.E.S.C.O”

I ragazzi della 1^ A della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto San Vincenzo di Erba hanno fatto visita alla struttura pontelambrese, dove hanno partecipato ad attività di gioco e momenti formativi appositamente pensati per sensibilizzare i giovani sui temi dell’inclusività in ogni ambito della vita quotidiana

Normalizzare il concetto di diversità e disabilità

Lo scorso 11 novembre i ragazzi e le ragazze della San Vincenzo hanno incontrato i ragazzi del centro di riabilitazione La Nostra Famiglia di Ponte Lambro nell’ambito del progetto “Ponte.Ri.E.S.C.O” che si basa sulla creazione di una solida rete di collaborazione e scambio continuo tra la scuola secondaria di primo grado (dirigenti, docenti e studenti) e il centro di riabilitazione.

Non è stata una semplice visita, ma un vero e proprio percorso di crescita personale e collettiva. L’esperienza mira a tre obiettivi fondamentali: introdurre e normalizzare il concetto di diversità e di disabilità come parte integrante della vita umana; sviluppare l’empatia e la capacità di mettersi nei panni dell’altro; incentivare l’adozione di comportamenti prosociali e lo sviluppo di competenze cooperative e inclusive.

Un primo incontro di un’attività che proseguirà durante l’anno

Durante l’incontro al centro, i ragazzi hanno avuto modo di conoscere il contesto della struttura e e comprendere lo scopo della visita; partecipare ad alcune attività che vengono svolte abitualmente dai loro compagni con disabilità; riflettere personalmente sull’esperienza, traducendo i propri pensieri in una breve frase.

L’esperienza non si esaurisce con questa visita. A febbraio è previsto un secondo incontro di verifica presso la scuola, durante il quale la psicologa e un educatore del centro La Nostra Famiglia, insieme agli insegnanti, incontreranno nuovamente le classi. Partendo dai pensieri scritti durante il primo incontro, si verificherà come i ragazzi abbiano saputo essere soggetti attivi nel progetto “Ponte”, quali difficoltà abbiano incontrato e quali proposte possano avanzare per migliorare il processo di inclusione. Attraverso la presentazione di un racconto, verrà sollecitata la riflessione sulle proprie risorse personali e su come ognuno possa diventare risorsa per l’altro.

Un’opportunità per costruire una comunità scolastica inclusiva

Questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale nel percorso educativo dell’Istituto San Vincenzo, che pone al centro della propria missione la formazione integrale della persona e l’educazione ai valori di solidarietà, accoglienza e rispetto delle diversità. Il progetto “Ponte.Ri.E.S.C.O” non è solo un’attività didattica, ma un’opportunità per costruire una comunità scolastica inclusiva, dove ogni studente impara che la diversità è ricchezza e che l’inclusione è responsabilità di tutti.