Inclusione per le strade, “Passo dopo passo” con la San Vincenzo

Coinvolti gli alunni della scuola primaria dell’Istituto di Erba che durante la passeggiata insieme agli insegnanti hanno incontrato la curiosità dei cittadini

Un’esperienza di condivisione tra bambini

Le vie di Erba si sono animate con il passaggio di tutti i bambini della scuola primaria dell’Istituto San Vincenzo per la terza edizione di “Passo dopo Passo”, una camminata che va ben oltre il semplice percorso per le strade della città. L’iniziativa nasce come un’esperienza di condivisione tra i bambini che si ritrovano a fare una semplice passeggiata tutti insieme per affermarsi anche nella città che ospita la scuola.

“L’inclusione deve essere nei confronti di tutti”

Ma la scelta di non legare l’iniziativa a una giornata dedicata a una specifica disabilità o ricorrenza non è casuale. Lo spiega Stefano Bosio, preside della primaria e della secondaria di I grado San Vincenzo:

“Non a caso non viene proposta in una delle giornate dedicate a una specifica disabilità o ricorrenza, dove già si attenzionano solo alcune categorie di persone per sole 24 ore tornando poi alla “normalità”. Noi crediamo che l’inclusione sia verso tutti, non solo nei confronti dei bambini con una disabilità. Tutti hanno il diritto di essere inclusi, di essere sereni fra gli altri. L’approccio della San Vincenzo all’inclusione vuole superare una concezione limitata del termine: troppo spesso si associa purtroppo l’idea di inclusione solo a chi è più fragile o debole, mettendo in atto processi di estrema tutela nei loro confronti che rischiano però di escludere tutti gli altri”.

Un modo di operare nella quotidianità, nel tessuto della vita di tutti i giorni

La vera inclusione, secondo questa visione, si attua nella quotidianità e su ampia scala, non in eventi straordinari ma nel tessuto della vita di ogni giorno:

“E’ un obiettivo che cerchiamo e ci auspichiamo di raggiungere a scuola ogni giorno. E’ semplicemente un dirsi “io ci sono, ci sono gli altri, siamo in relazione a prescindere da qualsiasi differenza emerga dal processo di conoscenza”. E’ nelle piccole azioni quotidiane che si creano ponti e legami, non nelle grandi manifestazioni fini a se stesse. Sapersi riconoscere e saper riconoscere l’altro”.

Una visione educativa che mette al centro la persona

La terza edizione di “Passo dopo Passo” conferma così la volontà dell’Istituto San Vincenzo di essere non solo un luogo di apprendimento, ma anche un soggetto attivo nel tessuto sociale della città, portando avanti con coerenza una visione educativa che mette al centro la persona, ogni persona, nella sua unicità irripetibile. Durante la passeggiata, bambini e insegnanti hanno incontrato la curiosità dei cittadini che si sono avvicinati sorridenti chiedendo cosa stessero facendo, come racconta il preside:

“Sono gli stessi bambini che con entusiasmo rispondono con orgoglio che non stanno facendo nulla di particolare, non stanno manifestando per nessuna ragione, non appartengono a nessuna minoranza o fazione da tutelare. Vogliono solo farsi notare e sentire per le vie di Erba in una qualunque giornata gridando alla città: noi siamo qui, ci siamo, belli proprio perché tutti diversi”.