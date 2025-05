Incontro aperto alla popolazione per conoscere la Casa di Comunità

"Conosciamo la Casa di Comunità" è l'incontro in programma oggi, mercoledì 28 maggio, nella Sala consiliare del Municipio di Olgiate Comasco.

Incontro aperto alla popolazione

L'appuntamento si terrà alle 18, insieme a professionisti di Asst Lariana per illustrare l'offerta sanitaria della Casa di Comunità e come accedere ai servizi. La Casa di Comunità è situata in piazza Italia, dove tuttora sono in corso opere di sistemazione di alcuni degli spazi a disposizione.

Il programma

Alberto Giughello, direttore del Distretto di Olgiate Comasco interverrà sul tema "Perché nasce la Casa di Comunità". La parola passerà poi a Cristina Santin Gutierrez, infermiera della Casa di Comunità di Olgiate Comasco: "Cosa c'è di veramente migliorativo per il paziente cronico". Infine, di nuovo il direttore spiegherà "Cosa offre la Casa di Comunità per i residenti dell'Olgiatese". A seguire, spazio a un momento di dibattito.

Incontri itineranti

L'appuntamento olgiatese segue quelli già proposti ad Albiolo, Solbiate con Cagno, Appiano Gentile, Colverde e Lurate Caccivio. Incontri sempre nell'ottica di veicolare al meglio i servizi della Casa di Comunità. Una serie di appuntamenti itineranti per rendere il più chiara possibile l'offerta della Casa di Comunità.