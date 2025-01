Incontro col senatore Alfieri (Pd) sulle nuove sfide per l'Italia e l'Europa

Tornano le conferenze tematiche organizzate dal Partito democratico dell’Olgiatese: primo appuntamento a Lurate Caccivio.

Le nuove sfide

Incontro in calendario per la serata di venerdì 31 gennaio, alle 18 nella Sala Coop in via XX Settembre a Lurate Caccivio. "Per provare a comprendere la contemporaneità che circonda le sfide per il nostro Paese e l’Europa", spiegano gli organizzatori.

Ospite il senatore Alfieri

L'incontro avrà come ospite il senatore del Pd Alessandro Alfieri, capogruppo in Commissione Esteri e Difesa e membro della Segreteria nazionale del Partito democratico, responsabile Riforme e Pnrr e componente dell'Assemblea parlamentare dell'Osce. Moderatori dell'incontro, Davide Palermo (segretario del circolo Pd di Olgiate Comasco) e Allegra Cangi (Dipartimento internazionale del Pd di Como).

Temi di attualità

Una serata ricca di tematiche attualissime, dalla presidenza Trump negli Stati Uniti all’assetto politico del nuovo Parlamento Europeo, dalla posizione del Governo italiano nella geopolitica attuale alla guerra in Ucraina e in Medioriente, fino all’Iran, alla Cina e alla crisi con Taiwan. L'ingresso è libero.