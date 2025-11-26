Incontro con Telefono Donna sulla prevenzione della violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ricorsa il 25 novembre, l’associazione GenUp con Telefono Donna Como e il patrocinio del Comune di Montorfano organizzano un incontro pubblico dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere.

L’incontro

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di riflessione condivisa, presentando i servizi a supporto delle donne vittime di violenza. A intervenire saranno due rappresentanti di Telefono Donna Como, realtà attiva da anni sul territorio nel contrasto alla violenza sulle donne. Nora Tolomei, assistente sociale, illustrerà i percorsi di accoglienza e i servizi di rete a disposizione delle donne in difficoltà; Elisabetta Rovaglia, avvocata, approfondirà gli strumenti giuridici per la tutela delle vittime e le procedure per chiedere aiuto in sicurezza.

L’appuntamento è fissato per lunedì 1 dicembre 2025 alle 20.30, presso la sala consiliare del Comune di Montorfano. L’incontro è gratuito e aperto al pubblico: tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.