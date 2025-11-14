In sala consiliare a Lipomo un incontro per parlare di vita adulta e autodeterminazione per persone con disabilità. L’appuntamento è per domani, sabato 15 novembre alle 16.30: «Autonomia e Disabilità, progettare insieme il futuro» è promosso dall’associazione Amicinsieme guidata da Augusto Lucati con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura e Istruzione.

Ospite la pedagogista Iorio

A guidare il momento di confronto sarà la pedagogista Barbara Iorio, che da anni lavora al fianco di famiglie e persone con disabilità sui temi dell’adultità e dell’autodeterminazione. Sarà un’importante occasione per una riflessione sul percorso che conduce le persone con disabilità verso la vita adulta, un passaggio spesso complesso e carico di domande.

Al centro dell’incontro, la necessità di superare una visione ancora troppo legata all’infanzia per riconoscere pienamente diritti, desideri e potenzialità di ogni individuo. Tra i temi affrontati, il ruolo delle famiglie nel sostenere scelte consapevoli, il delicato passaggio dalla scuola all’età adulta e le sfide del “dopo di noi”. Per i presenti verranno rilasciati crediti formativi.