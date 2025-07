Incontro per presentare alla cittadinanza la Comunità energetica rinnovabile

In sala consiliare

Un'iniziativa che promuove l'utilizzo di energia rinnovabile.

Un modo per favorire il risparmio a famiglie e imprese

Un'opportunità concreta per risparmiare

Si svolgerà mercoledì, 23 luglio, presso la sala consiliare del Municipio di Ponte Lambro a partire dalle 21, l'incontro di presentazione alla cittadinanza della Comunità energetica rinnovabile della Provincia di Como. La Cer rappresenta un'opportunità concreta per cittadini, imprese ed enti pubblici per risparmiare sulle bollette e per ottenere contributi economici.

Si parlerà di funzionamento e benefici

L'appuntamento prenderà il via con l'introduzione e i saluti istituzionali alla presenza del sindaco pontelambrese, Ettore Pelucchi, e del consigliere del CdA della Fondazione Epc (Energie provincia di Como), Ermanno Rumi. Alle 21.15, Tommaso Lippi, di Energy4com, presenterà "La Cer Fondazione Epc: funzionamento e benefici per la comunità, gli operatori economici e i singoli cittadini". Dalle 22, via libera alle domande dei presenti.