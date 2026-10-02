Incontro pubblico: “Il Comune è online: scopri i servizi dedicati a te”

Giovedì 8 ottobre, dalle 10 alle 12, nel Salone dei Convegni di piazza Marconi, il Comune di Cantù organizzerà l’incontro “Il Comune è online: scopri i servizi dedicati a te”, rivolto alle associazioni del territorio e a tutti i cittadini.

L’obiettivo dell’incontro

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le modalità per accedere ai servizi online attraverso Carta d’Identità Elettronica e CieID, presentare online istanze e richieste al Comune, utilizzare i servizi ANPR e l’App IO, conoscere SEND – Servizio Notifiche Digitali – e utilizzare Junker per i servizi legati alla raccolta dei rifiuti. L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche sull’utilizzo degli strumenti e accompagnare anche le persone con minore dimestichezza digitale, affinché l’innovazione introdotta dall’Ente possa tradursi in un accesso effettivamente più semplice ai servizi. In altri termini verrà illustrato il percorso di digitalizzazione portato avanti negli ultimi anni dal Comune di Cantù, anche attraverso le opportunità offerte dal Pnrr, che ha consentito al Comune di aggiudicarsi complessivamente oltre 700mila euro destinati a intervenire su diversi livelli della transizione digitale.