Incontro pubblico sulla salute del lago di Pusiano organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”.

Appuntamento a Pusiano

“Come sta il Lago di Pusiano? – Qualità delle acque del lago, tra inquinamento e crisi climatica”. È questo il titolo dell’incontro pubblico organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” per la sera di venerdì 10 aprile a Pusiano . Nel lago di Pusiano continuano ad essere riversati inquinanti di tipo organico e chimico, per i quali necessita un’azione di prevenzione e di risanamento. Per conoscere nel dettaglio la situazione e comprendere quali potrebbero essere gli interventi da prevedere, il Circolo Ambiente invita tutta la cittadinanza all’incontro del 10 aprile. Nel corso dell’evento – patrocinato dall’Amministrazione comunale di Pusiano – si affronterà infatti il tema dello stato ambientale delle acque del lago di Pusiano. Sono previsti gli interventi di alcuni relatori esperti del settore, che presenteranno alcuni dati sulla qualità delle acque, sulle ricerche in corso sul lago anche sulla base degli scenari legati alla crisi climatica in atto, sul ruolo che possono avere le Istituzioni nell’auspicato risanamento del lago di Pusiano.

I relatori

Interverranno come relatori il dottor Fabio Buzzi di ARPA Lombardia che illustrerà lo stato ambientale del lago; il dottor Diego Copetti di Cnr-Irsa per parlare delle “risposte” del lago, tra pressioni locali e cambiamenti globali; il

dottor Andrea Fenocchi dell’università di Pavia per trattare la “salute” del lago, evidenze e ipotesi basate sui dati e sulla modellistica numerica e i dottori Daniele Magni e Michel Fasoli di Regione Lombardia per parlare del ruolo della Regione nel risanamento del lago. L’incontro sarà moderato da Roberto Fumagalli del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”. L’evento è aperto a tutta la popolazione; sono stati invitati i sindaci e gli assessori all’Ambiente dei Comuni rivieraschi e i rappresentanti delle altre istituzioni del territorio: Province di Como e Lecco, Parco Valle Lambro, Comunità Montana Triangolo Lariano, Ats Insubria e Ats Brianza, Ato idrici ed enti di gestione del servizio idrico integrato delle due province. L’incontro si terrà venerdì 10 aprile alle 20,45 nella sala civica di Palazzo Beauharnais.