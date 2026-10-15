Incontro sul bullismo in sala Ottagono

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«Bullismo. quando l’indifferenza fa male» è l’incontro che si svolgerà sabato 17 ottobre in sala Ottagono a Fino Mornasco, dalle 10 alle 12.30.

L’incontro

Si tratterà di un incontro di dialogo e confronto sul tema del bullismo moderato da Stefano Natoli con la partecipazione di Elisabetta Pirro, ideatrice e sceneggiatrice del corto «Non è uno scherzo» e le letture di Anna Nicoli, attrice.

Diverse prospettive

Il seminario metterà in dialogo voci e prospettive differenti. Ci sarà il cinema, con la proiezione del cortometraggio “Non è uno scherzo”. Ci sarà la testimonianza di Vincenzo Vetere, presidente e fondatore di ACBS – Associazione Contro il Bullismo Scolastico, insieme a Cristiano Castelnovo, suo collaboratore. Non mancherà la prospettiva psicologica con la psicologa e psicoterapeuta Giada Maslovaric, per affrontare il tema delle conseguenze della sofferenza e delle possibilità di elaborazione e di cura e Silvia Poletti, psicologa, pedagogista e formatrice.

Sport e bullismo

Ci sarà lo anche lo sport, con Gregorio Busnelli di Como 1907, perché anche il campo sportivo è un luogo educativo e di relazione, nel quale si impara a stare con gli altri, a confrontarsi, a rispettare regole e differenze.

Voci dal territorio

Inoltre, presenti anche voci del territorio: Maddalena Zullo, insegnante delle scuole medie insieme all’Associazione Asf, con Katia Mandaglio.

Leggere Libera-Mente

Infine ci sarà anche l’esperienza di Leggere Libera-Mente, attivo al carcere di Milano Opera, attraverso il lavoro di Barbara Rossi, psicologa e psicoterapeuta, fondatrice e responsabile del progetto, insieme ad altri collaboratori e testimonial del progetto.