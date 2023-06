Una zona completamente abbandonata a sé stessa quella di via Alciato a Cantù: da diverso tempo regna l'incuria, la vegetazione cresce fitta e senza limitazioni, ma anche la sporcizia non manca.

Incuria in via Alciato: sporcizia e vegetazione straripante

Da settimane ormai il parcheggio di via Alciato a Cantù è stato abbandonato dalle cure dell'azienda impegnata nella gestione del verde sul territorio comunale e non solo. La zona, in realtà, è sempre stata soggetta alla sporcizia con bottiglie di vetro e di plastica e altro materiale quasi perennemente abbandonato all'interno del parcheggio.

A questa situazione di sporcizia si è aggiunta una completa incuria della vegetazione che, complice anche l'alternanza di pioggia e caldo, è cresciuta a dismisura facendo arrivare in alcune zona l'erba al livello dei tettucci delle auto, come si può evincere dalle immagini.