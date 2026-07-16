Indagini geologiche, il Comune al lavoro contro le alluvioni

Comune di Bulgarograsso al lavoro contro le alluvioni causate dalle intense piogge.

Indagini geologiche

Nei giorni scorsi hanno preso avvio le indagini geologiche in via Don Sturzo e in via Cellini per mettere in atto una serie di interventi utili a bloccare gli allagamenti. Da tempo, infatti, in caso di temporali, downburst e forti piogge, i residenti nell’area più bassa devono fare i conti con continui problemi. Per questo motivo il sindaco Fabio Chindamo si è rivolto a un professionista.

Stop alle alluvioni

“Nei giorni scorsi si sono svolte le indagini geologiche finalizzate a verificare la possibilità di intervenire per ridurre gli allagamenti della zona di via Don Sturzo e via Cellini – interviene il primo cittadino – All’esito delle prove si darà incarico ad un ingegnere idraulico di verificare lo stato della rete delle acque meteoriche”. L’ipotesi sul campo è la realizzazione di pozzi in grado di drenare l’acqua piovana.