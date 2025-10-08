Il servizio

Influenza, al via la campagna vaccinale a Lurate Caccivio

E' stato messo a disposizione il centro anziani di via XX Settembre.

Lurate Caccivio · 08/10/2025 alle 08:47

Influenza, al via la campagna vaccinale a Lurate Caccivio: creato uno spazio nella sede del centro pensionati.

Vista l’importanza della vaccinazione, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione i locali del centro anziani ai medici di medicina generale. Stando a un programma definito, i pazienti potranno quindi recarsi nei locali di via XX Settembre.

Gli appuntamenti

L’accesso alle sedute vaccinali deve essere effettuato solamente previa prenotazione chiamando la segretaria dello studio medico al numero 031-2270020. Ovviamente, seguendo le indicazioni del proprio medico curante.

Giorni e orari

Di seguito le fasce orarie e i giorni stabiliti suddivisi per professionista.

Dottor Bellocco:

  • Giovedì 16 ottobre, dalle 14 alle 17
  • Mercoledì 22 ottobre, dalle 14 alle 17

Dottoressa Marotti:

  • Giovedì 23 ottobre, dalle 9 alle 12
  • Giovedì 30 ottobre, dalle 9 alle 12

Dottor Montaperto:

  • Mercoledì 15 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30
  • Giovedì 16 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30

Dottor Sassi:

  • Mercoledì 15 ottobre, dalle 14 alle 17
  • Mercoledì 29 ottobre, dalle 14 alle 17
