Influenza, al via la campagna vaccinale a Lurate Caccivio: creato uno spazio nella sede del centro pensionati.
Influenza, al via la campagna
Vista l’importanza della vaccinazione, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione i locali del centro anziani ai medici di medicina generale. Stando a un programma definito, i pazienti potranno quindi recarsi nei locali di via XX Settembre.
Gli appuntamenti
L’accesso alle sedute vaccinali deve essere effettuato solamente previa prenotazione chiamando la segretaria dello studio medico al numero 031-2270020. Ovviamente, seguendo le indicazioni del proprio medico curante.
Giorni e orari
Di seguito le fasce orarie e i giorni stabiliti suddivisi per professionista.
Dottor Bellocco:
- Giovedì 16 ottobre, dalle 14 alle 17
- Mercoledì 22 ottobre, dalle 14 alle 17
Dottoressa Marotti:
- Giovedì 23 ottobre, dalle 9 alle 12
- Giovedì 30 ottobre, dalle 9 alle 12
Dottor Montaperto:
- Mercoledì 15 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30
- Giovedì 16 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30
Dottor Sassi:
- Mercoledì 15 ottobre, dalle 14 alle 17
- Mercoledì 29 ottobre, dalle 14 alle 17