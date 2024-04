“Informagiovani Smart”, in partenza nuovo sportello digitale

“Informagiovani Smart” sta per prendere il via, uno sportello digitale nel canturino pensato per mettere in contatto i giovani con tutte le informazioni riguardanti le opportunità lavorative, formative, ricreative e culturali del territorio.

"Informagiovani Smart"

Sta per prendere il via "Informagiovani Smart": uno sportello digitale all'avanguardia pensato per mettere in contatto i giovani con tutte le informazioni riguardanti le opportunità lavorative, formative, ricreative e culturali del territorio. Il servizio è rivolto a giovani dai 15 ai 34 anni residenti nell’ambito territoriale Lomazzo-Fino Mornasco. L’"Informagiovani Smart" rappresenta un nuovo modo di accedere alle risorse e alle opportunità, offrendo ai giovani la possibilità di confrontarsi direttamente con un operatore attraverso videochiamate o chat, comodamente dal proprio dispositivo. Questa innovativa piattaforma mira a fornire un supporto immediato e personalizzato, aiutando i giovani a esplorare le varie opportunità a loro disposizione e a prendere decisioni consapevoli sul loro futuro. "Vogliamo che i nostri giovani possano vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita

adulta, intesa come condizione di autonomia e status di piena cittadinanza - afferma afferma Gianpaolo Folcio, direttore Asci, Azienda Sociale Comuni Insieme - Vogliamo che possano essere cittadini attivi, attenti all'inclusione e alla solidarietà, ma soprattutto informati, orientati e sostenuti. Per questo i servizi Informagiovani sono così importanti. Per il nostro territorio, formato da tanti piccoli Comuni, abbiamo pensato di proporre un servizio Smart, ovvero parzialmente virtuale in modo che possa raggiungere i ragazzi di tutto l'Ambito”. L’"Informagiovani Smart" mira a coinvolgere attivamente i giovani, stimolando ad esplorare le diverse opportunità e a partecipare attivamente alle attività proposte dal progetto.

Per ulteriori informazioni e per accedere all’"Informagiovani Smart” scrivere al numero 376-2115394 o all’e-mail giovanicostellazioni@mondovisione.org. L’iniziativa rientra nel progetto Giovani Costellazioni 3.0 di Asci -Azienda Sociale Comuni Insieme finanziato da Regione Lombardia, in collaborazione con Anci Lombardia. Capofila di progetto Asci - Azienda Sociale Comuni Insieme. Partner: Mondovisione, Talent Pledge, Coop. Lotta Contro l’Emarginazione, Comuni di Casnate con Bernate, Cadorago, Vertemate Con Minoprio.