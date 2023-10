Infortunato a Sormano... Intervengono due squadre: ma è un'esercitazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino

Nelle giornate del 14 e 15 ottobre si è svolta presso la grotta “Ingresso Fornitori”, nel comune di Sormano l’esercitazione della IX Zona speleologica Lombardia del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico.

L’esercitazione aveva come scopo principale una revisione e il ripasso delle manovre di approccio all’infortunato, del suo condizionamento, dell’uso dei presidi di immobilizzazione ed emostasi, nonché del successivo trasporto ed eventuale sosta in idonea locazione protetta. All’esercitazione hanno partecipato 40 tecnici provenienti da tutta la regione e un ospite del Soccorso speleologico rumeno. Hanno operato due squadre distinte, che si sono mosse in contemporanea lungo tratti diversi della grotta. Le operazioni si sono concluse intorno alle 2:00 della notte tra sabato e domenica.