Si è tenuta lunedì scorso, il 12 giugno 2023, la riunione del Comitato Paritetico Territoriale (CPT) per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di lavoro per le attività edilizie della provincia di Como. Una riunione alla quale ha partecipato anche il prefetto di Como Andrea Polichetti nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della prevenzione nei cantieri edili, al fine di individuare delle azioni condivise per fare fronte comune contro il ripetersi degli infortuni sul lavoro.

Infortuni sul lavoro, il prefetto incontra le associazioni di categoria: "Non è accettabile un calo di attenzione"

Alla riunione hanno preso parte anche i massimi rappresentanti delle Associazioni di Categoria (ANCE COMO, Confartigianato Imprese Como, Confederazione Nazionale dell’Artigianato del Lario e della Brianza), delle Organizzazioni Sindacali (FENEALUIL ALTA LOMBARDIA, FILCA – CISL dei Laghi e FILLEA CGIL di Como), degli Enti Bilaterali di settore (Cassa Edile, ESPE – Ente Scuola Professionale Edile della Provincia di Como e CPT Como – Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro), degli Enti Ispettivi (ATS Insubria, INAIL, Ispettorato del Lavoro).

Nel corso dell’incontro la presidenza del CPT ha esposto i dati delle visite effettuate in cantiere dai propri tecnici evidenziando l’attività svolta in relazione al potenziamento del personale, a decorrere dallo scorso mese di dicembre 2022, come da accordi tra le Parti Sociali. Gli Enti Bilaterali dell’edilizia, con l’obiettivo di sostenere e potenziare la cultura della sicurezza che deve riguardare tutti gli operatori nei cantieri, stanno assumendo un ruolo sempre più importante per la verifica del rispetto delle norme prevenzionistiche e antinfortunistiche, di informazione e formazione di imprese e lavoratori.

Il Prefetto ha confermato “l’attenzione puntuale e proficua sul fenomeno anche attraverso la messa in campo di controlli integrati - svolti con il contemporaneo intervento delle diverse Forze di polizia, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ATS Insubria – che mirano a reprimere le condotte trasgressive e irresponsabili, a tutela sia del rispetto della sicurezza dei lavoratori che della stessa regolarità dell’impresa all’interno dei cantieri. La sicurezza si fonda solo su valori condivisi tra tutti i soggetti che operano sul luogo di lavoro. Non è accettabile un calo di attenzione”.

Nell’incontro è stata pure condivisa l’opportunità di supportare gli Enti preposti all’organizzazione, nell’ambito della prossima “Settimana europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, di convegni e altre iniziative su temi specifici legati alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro per agevolare la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole del settore a tutela dell’incolumità dei lavori e della dignità del lavoro.