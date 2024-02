Infortuni sul lavoro nel 2023: a Como un modesto calo. Cisl: "Investire sulla formazione"

Meno denunce di infortunio e meno morti sul lavoro nel 2023 in Lombardia: - 16,6% rispetto al 2022 (131.692) e 172 morti, - 2,8% rispetto all’anno precedente (177 nel 2022). Tuttavia, specifica la Cisl, la lettura dei dati per settori di attività evidenzia un andamento molto differente a seconda del comparto analizzato. Questo, insieme ai numeri legati alle malattie professionali, continua a essere motivo di preoccupazione.

Nel dettaglio

Le denunce di infortunio nel settore “industria” in Lombardia sono aumentate passando da 27.997 nel 2022 a 28.471 nel 2023. Nel settore “costruzioni” si contano 5.493 denunce a fronte di 5.296 nel 2022. Nella riduzione generale del dato infortunistico pesa principalmente la diminuzione delle denunce nel settore “sanità e assistenza sociale”: - 52,6% (7.034 infortuni nel 2023 e 14.844 denunce di infortunio nel 2022).

Le province

Ampliando lo sguardo al territorio lombardo, le province che fanno rilevare una riduzione generale sopra la media regionale sono Brescia (15.280 denunce presentate, - 25,5%), Milano (36.491, - 22,2%) e Monza-Brianza (5.645, -19,7%)”. Modesto il calo di Como (da 5.212 del 2022 a 5.133 del 2023) e Varese (da 9.895 del 2022 a 9.265 del 2023).

Le denunce all’INAIL di infortunio mortale di persone residenti in Lombardia per accadimenti avvenuti sia in luogo di lavoro che in itinere, confermano una situazione grave sotto il profilo della sicurezza sul lavoro: il 2023 si è chiuso con 172 infortuni mortali, in media 3 morti a settimana.

Su base provinciale, gli infortuni mortali sono risultati in diminuzione a Milano (47, 9 in meno rispetto al 2022) e Varese (8, 5 in meno rispetto al 2022). In aumento, invece, le morti sul lavoro nelle provincie di Bergamo (22 infortuni mortali contro i 17 del 2022), Brescia (38 nel 2023 e 34 nel 2022) e Como (8 infortuni mortali contro 7 del 2022).

In netto aumento, invece, le denunce di malattia professionale: 3.809 denunce totali, +17,9% rispetto all’anno precedente. Le malattie correlate al lavoro più presenti e in crescita sono quelle del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (2.346, 61,5% delle denunce), le malattie del sistema nervoso e i tumori.

I commenti dei segretari Cisl