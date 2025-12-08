Iniziano i lavori di messa in sicurezza del muro del mulino didattico

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro del mulino didattico di Alserio, situato nell’area dei Giardini a Lago. L’intervento si è reso improrogabile dopo le intense piogge delle ultime settimane, che hanno causato il progressivo deterioramento della sponda e il cedimento di alcuni massi di sostegno.

Il progetto

A confermare l’avvio dei lavori è il sindaco Stefano Colzani, che sottolinea che la gestione dell’opera è stata affidata al Parco Valle Lambro, ente con cui il Comune intrattiene un importante rapporto di collaborazione, che ha scelto di farsi carico completamente dell’opera, mettendo in campo risorse economiche e tecniche che consentiranno un avvio rapido del cantiere.

I lavori, inizialmente programmati per i mesi scorsi, hanno subito un rinvio forzato: le condizioni meteo particolarmente avverse avevano impedito l’apertura del cantiere per ragioni di sicurezza e stabilità del terreno. Le precipitazioni, oltre a ostacolare le operazioni, hanno però ulteriormente aggravato la condizione del muro, rendendo ancora più urgente l’intervento di consolidamento.

L’Amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento al Parco per la collaborazione costante.

(Nella fotografia il sindaco Stefano Colzani)