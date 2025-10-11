Il cantiere

Iniziano i lavori di riqualificazione della vecchia stazione

In corso in questi giorni le operazioni di taglio della vegetazione e della pulizia generale.

Olgiate Comasco · 11/10/2025 alle 15:00

A Olgiate Comasco iniziano i lavori di riqualificazione della vecchia stazione e della pensilina.

Operazione di pulizia in corso

In questi giorni sono in corso le operazioni di pulizia, col taglio della vegetazione che è proseguito anche nella giornata odierna, sabato 11 ottobre. Lavori preliminari all’inizio del cantiere.

Centro di aggregazione

Il grande obiettivo del Comune, che ha acquisito l’edificio da Ferrovie Nord, è quello di trasformare la vecchia stazione in un centro di aggregazione. Un intervento che, finalmente, può iniziare dopo i ritardi accumulati sull’iter burocratico.

Come conferma il sindaco Simone Moretti, tutto pronto per dare avvio ai lavori. “Lunedì inizierà l’intervento di riqualificazione della vecchia stazione”.

