Iniziata la demolizione del Palaturra

Giornata storica per la città di Cantù: è iniziata oggi, mercoledì 28 marzo 2024, la demolizione del Palaturra, la struttura mai completata che avrebbe dovuto ospitare la Pallacanestro Cantù.

Progetto della nuova arena in via di definizione

Diversi mezzi impiegati dall'azienda Cobet a cui ci vorranno tra le 3 settimane e un mese per abbattere tutta la struttura. Antonio Munafò, membro del CDA di Cantù Next, oltre che fondatore e patron del PGC: "La realizzazione della nuova arena è qualcosa di straordinario". In via di definizione il progetto definitivo, che al momento è al 90%, dopodiché dovrà essere validato da un ente individuato dalla provincia. La speranza è di iniziare il cantiere di costruzione in estate.