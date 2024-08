Iniziati i lavori di realizzazione del pozzo di “Un euro al metro” in Tanzania

Sono iniziati i lavori di realizzazione del pozzo a Morogoro, in Tanzania, grazie al progetto sportivo e di solidarietà “Un euro al metro” di Olgiate Comasco.

Opera importante grazie alla generosità di molti

Lo scorso 7 luglio dove essere la grande giornata della traversata a nuoto del Lago di Como e del giro del Lario sui pedali. Il maltempo, purtroppo, ha impedito la sfida tra Michele Bottinelli e Alberto Ghielmetti (nuotatori) e Alessandro Lucca ed Heros Speroni (ciclisti). Ma finalmente ecco l’impresa che fa la differenza: avviati i lavori per garantire un pozzo in Africa, per la comunità di Morogoro (Tanzania). Il risultato più atteso di “Un euro al metro”, grazie alle donazioni che hanno raggiunto il traguardo degli 11.000 euro.

Sinergia efficace

Il progetto sportivo, inclusivo e trainante solidarietà ha siglato la perfetta sinergia con l'associazione "Mama Tanzania". E come conferma Michele Bottinelli, il via ai lavori è un momento di cui essere entusiasti e orgogliosi.

L’inclusione prima di tutto

Il merito di “Un euro al metro” è quello di andare oltre i propri limiti sportivi e veicolare la stessa mentalità a livello sociale: da qui l’aiuto in Tanzania e anche il sostegno alle due significative realtà olgiatesi "L'Alveare" e Fondazione Paolo Fagetti. Ed è bellissimo sapere che l’abbondanza della solidarietà generata sul territorio olgiatese ha raggiunto l’Africa: vero e proprio emblema della sesta edizione di “Un euro al metro”.