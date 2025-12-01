Iniziati i lavori di rifacimento della stazione di Caslino al Piano

Sono iniziati oggi i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della stazione di Caslino al Piano sulla linea Saronno – Como di Ferrovienord.

Iniziati i lavori in stazione

I lavori saranno realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione approvati da Regione Lombardia. La sala d’attesa chiuderà martedì 9 dicembre per il rifacimento di pareti, pavimentazione, controsoffitto, illuminazione e percorso LVE per persone ipovedenti. Le opere riguardanti le parti esterne interesseranno la facciata e il tetto. La conclusione dei lavori è prevista nel prossimo mese di maggio. L’intervento a Caslino al Piano fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano – Asso e Saronno – Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di Ferrovienord. I lavori di manutenzione straordinaria, già completati in 19 stazioni e avviati in altre 5, sono finanziati da Regione Lombardia con 11.500.000 euro.

Le linee guida approvate da Regione Lombardia forniscono indicazioni in particolare su: coperture, facciate, serramenti, sale d’attesa, sottopassi pedonali/rampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione (LVE, mappe tattili) e altri locali/fabbricati collegati.

“Progetto più ampio”

“L’intervento – dichiara Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia – rientra nel più ampio progetto di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11.500.000 euro ed è volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle stazioni. Siamo molto soddisfatti di come stia procedendo il piano di rifacimento: l’obiettivo è portare a termine tutti gli interventi programmati, consegnando agli utenti stazioni maggiormente accessibili, più confortevoli e sicure”.