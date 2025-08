Iniziati primi lavori del Campo di volontariato internazionale "Brianza hills"

L'iniziativa

I volontari arrivano da Polonia, Spagna, Belgio, Francia, Germania e Ucraina

Sono partiti da Brenna gli interventi del Campo Volontario Internazionale "Brianza hills", organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”.

L'attività

Sotto la guida dei volontari dell’associazione Brenna Pulita, i 14 volontari - provenienti da vari Paesi europei - hanno provveduto alla pulizia di alcuni sentieri e alla realizzazione di una staccionata per mettere in sicurezza la stradina che scende nel Vallone di Brenna, dove scorre - quando non è in asciutta - la roggia Lubiana, proveniente dal Lago di Montorfano. Grazie ai mezzi dell’associazione brennese e alle braccia dei volontari, con un intervento che ha occupato i primi giorni del campo, è stato eseguito il lavoro sulla strada bianca che una volta era l’unica via per andare a Cantù. La realizzazione della staccionata è servita anche come consolidamento del terreno, a picco sulla valle.

Il progetto

È stata inoltre decisamente gradita dai volontari la visita al particolare ed affascinante ambiente naturale della brughiera, culminata con un giro nel vallone, accompagnati dai volontari dell'associazione Brenna Pulita. I Paesi di provenienza dei 14 volontari sono: Polonia, Spagna, Belgio, Francia, Germania e Ucraina, a cui si sono aggiunti alcuni ragazzi italiani del territorio. Nei prossimi giorni i volontari si sposteranno ad Anzano del Parco, dove verranno ripuliti e sistemati alcuni sentieri che, dalla zona alta del paese, scendono verso il lago di Alserio. Per la prossima settimana invece sono previsti lavori nel parco dello "Zoc del Peric", ubicato a confine tra i Comuni di Alzate Brianza e Lurago d'Erba. Il campo è realizzato in collaborazione con i cComuni di Brenna, Alzate Brianza, Anzano del Parco e Lurago d'Erba; mentre la Parrocchia di Alzate Brianza ha messo a disposizione l’oratorio di Fabbrica Durini dove sono ospitati i volontari europei.