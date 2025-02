Iniziativa collettiva per chiedere la ripresa della trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici

Uniti per chiedere il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici: adesione significativa all’iniziativa all’esterno della Sisme di Olgiate Comasco.

La manifestazione

La Rsu-Sisme ha manifestato nella giornata di ieri, venerdì 21 febbraio, fuori dal sito produttivo di via Grandi. “La Rsu-Sisme ringrazia tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno aderito all'iniziativa odierna (siete stati in tantissimi), per chiedere la ripresa della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale - sottolinea una nota delle organizzazioni sindacali - Per noi è fondamentale. Ricordiamo che nulla viene regalato e nulla viene cade dal cielo senza la lotta”.

Le richieste

“Non rinnovare il contratto significa non avere aumenti salariali, non avere la contrattazione interna (premio di risultato) diminuire o soprattutto cancellare i diritti di ogni singola lavoratrice e lavoratore acquisiti con anni di lotta e partecipazione”.

Partecipazione significativa

Numericamente importante la partecipazione dei lavoratori. L’iniziativa di venerdì ha visto schierati unitariamente Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm territoriali.