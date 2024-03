Iniziative concertistiche nelle chiese del paese: tre eventi

Seconda edizione per le iniziative concertistiche ideate dalla Bcc Brianza e Laghi con la Comunità pastorale «Beata Vergine di Rogoredo» nelle chiese di Alzate Brianza nell’intento di valorizzarle con eventi culturali di alto livello. Direttore artistico della rassegna sarà Claudia Boz, dell’Accademia Pianistica Giovani Talenti.

L'evento clou sarà in Santuario: sarà inaugurato il nuovo organo

Il primo appuntamento è in programma per sabato 13 aprile e si terrà nella chiesa di Sant’Andrea a Fabbrica Durini. Ci sarà il «Quartetto alla maniera italiana» che si esibirà in «Suono tedesco e italiano in equilibrio tra fama e oblio», con musiche di Bach, Beethoven e Ricci. Appuntamento alle 20.45.

Secondo evento sabato 27 aprile alla stessa ora, nella chiesa di San Giorgio. Il Duo Striago porterà in scena «Dodici corde»: musiche di Timpanaro, Scarlatti, Tedesco e Piazzolla.

A chiudere la rassegna c’è l’appuntamento di sabato 4 maggio nel Santuario dedicato alla Beata Vergine di Rogoredo (nella foto): sarà il concerto inaugurale del nuovo organo donato dalla banca alla comunità. Alle 20.45 ci sarà «Splendori romantici»: musiche di Rheinberger e Mendelssohn con Massimo Borassi all’organo e il mezzosoprano Marta Fumagalli. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.