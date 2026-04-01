Iniziative concertistiche: primo evento di grande successo

La rassegna di Iniziative concertistiche si è aperta sabato 28 marzo con il concerto dedicato al Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart,nella suggestiva cornice della chiesa Porepositurale dei Santi Pietro e Paolo ad Alzate. La serata ha aperto la terza edizione dell’iniziativa con direzione artistica di Claudia Boz.

Rassegna ideata da Bcc con la Comunità pastorale

L’iniziativa è stata ideata grazie alla sinergia tra BCC Brianza e Laghi e la Comunità Pastorale Beata Vergine di Rogoredo. Protagonisti della serata sono stati l’Orchestra Sacro Monte di Varese, il Coro Città di Como e il Coro Benedetto Marcello di Mendrisio, diretti dal Maestro Paolo Sala. Accanto alle compagini corali e orchestrali, i solisti Katia Di Munno (soprano), Lucia Bini (mezzosoprano), Giovanni Sala (tenore) e Giuseppe Cattaneo (basso) hanno offerto un’interpretazione di grande intensità e raffinatezza. L’evento, a ingresso libero, ha registrato una partecipazione sentita e numerosa, confermando il forte legame tra la musica classica e il pubblico del territorio. L’esecuzione del capolavoro mozartiano ha creato un’atmosfera suggestiva e intensa nel valorizzare l’acustica della chiesa e l’interpretazione di altissimo livello degli artisti coinvolti.

Il Requiem, una delle opere più celebri e toccanti di Mozart, ha saputo ancora una volta parlare al cuore del pubblico, confermandosi un pilastro del repertorio sacro e sinfonico. L’interpretazione proposta ha esaltato la forza espressiva della partitura, alternando momenti di drammaticità a passaggi di grande spiritualità.L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto culturale volto a promuovere la musica di qualità e a rendere accessibili a tutti eventi artistici di alto livello, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale e musicale del territorio. Il successo della serata è un incentivo a proseguire la sinergia tra BCC Brianza e Laghi, Comunità Pastorale ed enti del territorio nel percorso intrapreso, con l’obiettivo di offrire nuove occasioni di incontro tra pubblico e grande musica.

Secondo concerto sabato 18 aprile alle 20.45 nella chiesa di San Giorgio ad Alzate. Protagonista sarà l’Ensemble Musica Illuminata nel concerto «Musica da camera nelle corti europee». Si esibiranno Silvia Tuja (flauto), Matilde Tosetti, violino; Luca Moretti, viola e Paolo Beschi, violoncello. Terzo e ultimo concerto domenica 10 maggio alle 20.45: lo ospiterà il Santuario «Beata Vergine di Rogoredo» di Alzate. In scena ci sarà l’Accademia Corale di Lecco ne «Il coro fra 800 e 900» con l’organista Massimo Borassi e il direttore Antonio Scaioli.