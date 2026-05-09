Iniziative concertistiche: ultimo appuntamento in Santuario

Sarà il Santuario della Madonna di Rogoredo di Alzate a ospitare il terzo e ultimo appuntamento della rassegna «Iniziative concertistiche».

Appuntamento con l’Accademia corale di Lecco

La rassegna concertistica è stata ideata da Bcc Brianza e Laghi con la Comunità pastorale e con la direzione artistica di Claudia Boz, direttrice dell’Accademia Pianistica Giovani Talenti.

Il concerto sarà domani sera, domenica 10 maggio, alle 20.45. Si esibirà l’Accademia Corale di Lecco nel concerto «Il coro tra 800 e 900» diretta dal maestro Antonio Scaioli, insieme all’organista Massimo Borassi, con cui collabora stabilmente e con cui ha preso parte a numerosi significativi progetti sinfonico-corali. Borassi è professore di Organo e di formazione musicale di base all’istituto Civico Musicale «Zelioli» di Lecco e docente nei corsi della scuola «Te Laudamus» dell’Arcidiocesi di Milano.

L’ingresso al concerto è libero e tutta la comunità è invitata a partecipare.